"Last Chance" con i "Question" al CSa Arcadia di Schio

Sabato 4 febbraio alle 21.30 si terrà l'ultimo concerto live "Last Chance" della band "Question" al CSA Centro Sociale Arcadia di Schio in via Lago di Tovel 18. Il gruppo metal, nato nel 2013 come progetto musicale sperimentale da amici e compagni di scuola, si esibisce il 21 febbraio 2015 come primo concerto al locale "Miles Davis" di Vicenza. Non mancano anche le serate-cover dei "Metallica", "Avenged Sevenfold", "Black Sabbath", "Foo Fighters" e "Nirvana". Membri: Daniele Amatori (voce) - Thomas Battistello (chitarra solista e cori) - Andrea Meda (chitarra solista) - Ilenia Fenu (basso e cori) - Daniele Fenu (batteria). Premi: Montecchio Music Festival 2014; Thiene - Acqua Party 2015; Montecchio Music Festival 2015; Thiene - Acropoli 2016. Per approndimenti: www.youtube.com/channel/UCxCN9FAp1K3gaH3BTlg3jqQ. La serata si concluderà in compagnia dei "Fearful Bonshake" insieme agli "Sweet Revenge". Ingresso libero.

