"La Vita Che Si Ama Tour": Roberto Vecchioni al Comunale di Vicenza

Mercoledì 26 aprile alle 21 nella Sala Maggiore del Teatro Comunale a Vicenza in viale Mazzini 39 si terrà il concerto del cantante Roberto Vecchioni per "La Vita Che Si Ama Tour" nell'ambito degli eventi "fuori abbonamento" della 10° stagione artistica. Il cantautore lombardo si esibirà con la sua band storica, costituita da Lucio Fabbri (pianoforte e violino), Massimo Germini (chitarra acustica), Marco Mangelli (basso), Roberto Gualdi (batteria).

"CANZONI PER I FIGLI": è il titolo del nuovo album di Roberto Vecchioni, che è tornato in studio di registrazione tre anni dopo il disco d’oro “Io non appartengo più” per incidere le nove canzoni dedicate ai figli e il brano inedito “Che c’eri sempre”, poesia musicata scritta per la mamma. “Canzoni per i figli” è un disco, che racchiude i brani molto amati del suo repertorio con il nuovo arrangiamento di Lucio Fabbri. Un lavoro acustico scarno, che rinvia alla scoperta dell’essenza delle cose, nel quale prevalgono la chitarra, il violino e il piano, con alcuni inserimenti di basso e batteria. La sua band storica esalta i pezzi di Vecchioni, creando un tappeto musicale delicato e intimo.

ROBERTO VECCHIONI: Roberto Michele Massimo Vecchioni, noto come Roberto Vecchioni, nato a Carate Brianza (Monza) il 25 giugno 1943, è un cantautore, paroliere, scrittore, poeta, insegnante e attore. Ha vinto i quattro premi più importanti della musica italiana: il Premio Tenco nel 1983, il Festivalbar nel 1992, il Festival di Sanremo e il Premio Mia Martini della critica nel 2011 oltre al Premio Lunezia Antologia 2013. È considerato fra i cantautori italiani più importanti, influenti e stilisticamente eterogenei: nella sua opera, è ricorrente l'intrecciarsi del proprio essere con i più svariati miti della storia, della letteratura o dell'arte, questi ultimi presi in prestito, non tanto per descriverne le gesta, piuttosto come espediente per rappresentare una parte di sé. Dal 1969 al 2004 ha ricoperto anche l'incarico di insegnante di scuola media superiore, in diversi licei classici delle province di Milano e di Brescia. Ha tenuto e tiene come docente vari corsi universitari.

BIGLIETTI: I Settore (file AA, BB, A, B) 58.50 euro - II Settore (dalla fila C alla fila L) 48.25 euro - III Settore (dalla fila M alla fila Y) 35.50 euro.

PREVENDITE ON LINE: www.toptix4.mioticket.it/TCVI/events/roberto%20vecchioni/2017-4-26_21.00/teatro%20comunale%20di%20vicenza%20-%20sala%20maggiore

