"La Valle Cantata Betlemme" con il Coro Sondelaite a Chiampo

In occasione di "Natale a Chiampo 2016", venerdì 23 dicembre alle 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Chiampo in via San Martino 35 si terrà il concerto "La Valle Cantata Betlemme" con la rassegna di cori per aspettare la Notte Santa a cura del "Coro Sondelaite". Il gruppo corale Sondelaite nasce nell’ aprile 2003 su iniziativa di alcuni amici amanti del canto popolare e della montagna. Diretto fin dall’inizio da Cristina Marchesini, il coro misto ha già all’attivo varie esperienze canore in vallata: serate corali e concerti in contrade, rassegne con altri cori della valle. La formazione musicale, composta da 30 elementi, organizza diversi appuntamenti corali nel panorama valligiano del Chiampo, come “Filòcantando”, un appuntamento di canti per riscoprire le tradizioni dei Filò, e “La Valle Canta Betlemme”, rassegna corale per cantare il Natale con i cori della Valle. Ingresso libero.

