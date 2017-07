"La Tempesta Gira": Tre Allegri Ragazzi Morti, Sick Tamburo e Il Pan Del Diavolo a Vicenza

ESTATE 2017: TUTTE LE FESTE ROCK E LE RASSEGNE MUSICALI A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 22 luglio alle 21 il "Jamrock Festival 2017" al Park Farini di Vicenza ospiterà l'unica tappa in Veneto della rassegna musicale itinerante "La Tempesta Gira" (dal nome dell'etichetta che negli anni ha prodotto alcuni dei più importanti dischi della musica indipendente nazionale). Sullo stesso palco si alterneranno 3 band di primissimo livello, come i "Tre Allegri Ragazzi Morti", i "Sick Tamburo" e "Il Pan Del Diavolo". Ingresso a 1 euro dopo le 20.

JAM FOOD & TRUCK. Per tutta la manifestazione saranno presenti 10 food truck con il migliore cibo di strada per il "Jam Food". Ingresso a 1 euro dopo le 20.

TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI. Tre Allegri Ragazzi Morti (abbreviato in TARM o Tre Allegri) è un gruppo musicale di alternative rock, indie rock, punk rock e reggae, formatosi nel 1994 a Pordenone, una delle città più rilevanti per il punk rock italiano negli anni '70, quando il chitarrista e fumettista Davide Toffolo iniziò a suonare. Grazie ad un movimento di giovani musicisti pordenonesi chiamato "Great Complotto", dal quale usciranno una miriade di piccoli gruppi punk rocke new wave, che però avranno quasi tutti breve vita. Tra questi anche i Futuritmi (1983-1990), nella cui formazione, oltre a Toffolo, militava anche Gian Maria Accusani, leader dei Prozac+ e adesso nei "Sick Tamburo". Il gruppo partecipò anche al programma musicale pomeridiano DOC di Renzo Arbore, una vetrina per artisti già affermati, come David Sylvian, o allora emergenti come Tracy Chapman. Membri: Davide Toffolo (voce, chitarra) - Enrico Molteni (basso) - Luca Masseroni (batteria, voce).

SICK TAMBURO. Sono un gruppo musicale di alternative rock del 2007, formato a Pordenone dal Gian Maria Accusani ed Elisabetta Imelio, separatisi dai Prozac+. Famosi per il "rock teatrale" con il loro show da mascherati sul palco, ilprogetto prende grazie ad Elisabetta e Gian Maria a cui si aggrega il bassista, String Face e il batterista Doc. Eye. Scelgono il nome di "Sick Tamburo" ("tamburo malato"), pensato per un progetto di percussioni noise di Gian Maria, conosciuto ora come Hard Core Tamburo. All'inzio delle loro esibizioni il gruppo appare con maschere bianche per celare i volti, ma vengono riconosciuti e abbandonano le maschere, decidendo però di utilizzare dei passamontagna per motivi estetici. Discografia: 2009 – Sick Tamburo / 2011 – A.I.U.T.O. / 2012 – La mia mano sola (EP) / 2014 – Senza vergogna / 2017 – Un giorno nuovo. Membri attuali: Mr Man (la mente - voce e chitarra) - Boom Girl (il tuono - voce e basso) - Miss Understanding (l'equivoco - basso e voce) - Doctor Eye (l'occhio - batteria) + String Face (la corda) e Frog Man (la rana - chitarra), che oltre ad essere operativi nella costruzione dell'immaginario Sick Tamburo, affiancheranno talvolta gli altri 4 anche dal vivo.

IL PAN DEL DIAVOLO. E' un duo folk-rock formato a Palermo nel 2006 da Pietro Alessandro Alosi (voce, chitarra e grancassa) e Gianluca Bartolo (chitarra a 12 corde - chitarra elettrica - voce). Nel 2007 partecipano alla compilation-progetto RocketPa Sound Connection, che si poneva l'obiettivo di far emergere gruppi della scena siciliana. Nel 2008 vincono il concorso Italia Wave per la Sicilia e suonano sul main stage del festival a Livorno. Ad agosto vincono la rassegna musicale Avanti Il Prossimo e suonano sul palco dell'Ypsigrock. Poco dopo suonano al Pollino Music Festival come gruppo spalla dei Gogol Bordello. Nel settembre del 2008 registrano al Cave studio di Catania la prima uscita discografica, ossia Il Pan del Diavolo EP. Nel 2009 compiono un tour di più di 80 date, suonando anche al MI AMI Festival, al Rock Island Festival, al Mason Musique e al Rock and Rodes, per promuovere l'EP. Intanto pubblicano il singolo I fiori.

