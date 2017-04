La regina del pop-rock Anastacia al Marostica Summer Festival

IL PROGRAMMA DEL "MAROSTICA SUMMER FESTIVAL 2017"

Mercoledì 12 luglio alle ore 21.30 il "Marostica Summer Festival" ospiterà la celebre cantante Anastacia in concerto nella piazza degli Scacchi (piazza Castello) a Marostica per il suo "The Ultimate Collection Tour 2017" in una delle due uniche date italiane. Tra gli artisti di maggior successo del terzo millennio, dal suo esordio la ha pubblicato sei album e due raccolte vendendo circa 85 milioni di dischi in tutto il mondo. Il suo genere musicale, chiamato "Sprock", è un mix tra soul, pop e rock.

PREZZI BIGLIETTI + DIRITTI DI PREVENDITA: Poltronissime Gold: 65 euro - Poltronissime: 55 euro - Poltrone: 30 euro - Poltronissime laterali: 55 euro - Poltrone laterali: 40 euro - Tribuna: 30 euro



INFORMAZIONI E PREVENDITE: Due Punti Eventi - Via Marco Corner 19/21 – Thiene - 0445.360516 / Associazione Pro Marostica,

Piazza Castello, 1 - Marostica - 0424.72127. Biglietti online e pressi i punti vendita ticketone o vivaticket.

ANASTACIA: Anastacia Lyn Newkirk, nota professionalmente come Anastacia (nata a Chicago il17 settembre 1968), è una cantautrice, compositrice, produttrice discografica, filantropa e stilista statunitense. Possiede una voce considerata tra le più potenti e facilmente riconoscibili al mondo. Ha molto successo in Europa, Oceania, Asia, Africa e Sud America, mentre nel suo paese natale degli Stati Uniti ha ottenuto un successo minore. Non ha mai nascosto le sue battaglie personali con le gravi malattie che hanno rallentato la sua carriera. Nel 2009 riceve il World Artist Award ai Women's World Awards come artista, che ha influenzato il mondo con la sua musica. Per via del suo particolare timbro vocale è stata definita «la bianca dalla voce nera». Ha collezionato 226 dischi tra oro e platino.

CARRIERA: Anastacia ha iniziato la sua carriera nel 1983 come ballerina, facendo apparizioni regolari nel Club MTV fino al 1992. Nel 1990 inizia la sua carriera musicale come corista. Nel 1999 pubblica I'm Outta Love, il suo primo singolo, con cui raggiunge in poco tempo la vetta delle classifiche di tutto il mondo ed anticipa l'uscita dell'album d'esordio Not That Kind. L'anno successivo esce Freak of Nature, il secondo album, contenente le hit internazionali Paid My Dues, One Day in Your Life e Why'd You Lie to Me. Nel 2004 pubblica Anastacia, il suo album di maggior successo, anticipato dal singolo Left Outside Alone rimasto per 15 settimane al numero uno di tutte le classifiche europee. Nel 2005 pubblica il Greatest Hits Pieces of a Dream, lanciato dall'omonimo singolo.

SPROCK: nel 2012, a 4 anni di distanza dall'ultimo album, pubblica un album di cover rock maschili chiamato It's a Man's World. Nel 2014, dopo 6 anni dall'ultimo album di inediti, pubblica "Resurrection", che raggiunge la vetta di diversi paesi e sancisce il ritorno di Anastacia al suo genere rappresentativo, lo "Sprock". Il primo singolo estratto è la hit Stupid Little Things. Nel 2015 pubblica una seconda raccolta Ultimate Collection, trainata dai singoli Take This Chance ed Army of Me. Il 16 dicembre esce il suo primo album live A 4 App sulla piattaforma musicale Pledge Music.

MALATTIE: combatte numerosi problemi di salute tra cui la malattia di Crohn e la tachicardia sopraventricolare. Nel corso della sua vita ha sconfitto due tumori al seno, uno nel 2003 ed uno nel 2013, a quest'ultimo riesce a sopravvivere grazie ad una doppia mastectomia, che la porta a subire altre dieci operazioni e cinque procedure ambulatoriali per riacquistare femminilità. Per il suo impegno e la sua dedizione nel campo della prevenzione, Anastacia è diventata la seconda donna al mondo ad aver vinto l'Humanitarian Award ai GQ Men Of The Year Awards nel 2013, prima di lei solamente Annie Lennox.

ELENCO CONCERTI

