"La Rappresentante di Lista" e Lil Alice al CSC di San Vito di Leguzzano

Veronica Lucchesi - voce e percussioni Dario Mangiaracina - chitarra, guitalele, fisarmonica, sax e voci Enrico Lupi - tromba, pianoforte e synth Marta Cannuscio - batteria e cori la Rappresentante di Lista torna con il suo primo album live registrato durante il tour di Bu Bu Sad, ultima release in studio data alle stampe nel dicembre del 2015 per Garrincha Dischi. Un concerto fatto di musica e teatro che ha riempito le sale dello stivale e che li ha consacrati come una delle band rivelazione dell'ultima stagione. Dal 7 marzo le tracce di questo lungo percorso diventano un disco. Sul palco ieri come oggi una delle voci più potenti della scena italiana, quella di Veronica Lucchesi, accompagnata da Dario Mangiaracina (attore, polistrumentista e membro fondatore insieme a Veronica), Enrico Lupi (tromba e synth), Marta Cannuscio (fisarmonicista prestata alle percussioni) ed Erika Gold (corista con in tasca la pietra filosofale). Per approfondimenti: www.facebook.com/rappresentantelista/ - www.youtube.com/watch?v=e92Uchzt2zY https://www.youtube.com/playlist?list=PLo2JE0myoCnkrAyIgz67Ij_jA44Wp-HNa _________ In apertura Lil Alice. Ingresso riservato ai soci CSC. Tesseramento annuale: 5 euro.

ELENCO CONCERTI