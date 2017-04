"La Notte delle Tigri": live punk "Arms Aloft" e "Guerilla Poubelle" a "La Mesa"

Martedì 11 aprile dalle 21 alle 24 il Circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 50 (sopra il negozio Nascimben) presenta l'evento musicale "La Notte delle Tigri Volume 8" con i concerti live punk di tre band: "Arms Aloft" dagli Stati Uniti, "Guerilla Poubelle" dalla Francia e "Blankets" da Vicenza. Ingresso gratuito riservato ai soci Arci. Costo teseramento annuale 2017: 5 euro.



ARMS ALOFT (Wisconsin - USA): vengono direttamente dal nord del Winsconsin nella terra dei laghi e dalle fitte foreste di conifere. Il loro suono ruvido ma melodico rispecchia la loro terra di provenienza. Dal punto di vista dei testi, strizzano l'occhio a band come i Dillinger Four. Hanno all'attivo svariati EP ed LP, l'ultimo dei quali (What a Time To Be Barely Alive, 2016) consacra la loro maturazione artistica. Facebook: https://www.facebook.com/armsaloft. Bandcamp: https://armsaloft.bandcamp.com/



GUERILLA POUBELLE (Parigi - Francia): una delle band più importanti del movimento punk rock francese. I Guerilla Poubelle vantano una lunga carriera, in cui hanno infuocato i palchi di mezza Europa e degli Stati Uniti. Non si contano più le loro svariate uscite (EP, LP e Split), sempre con una mentalità DIY che li accompagna dal 2003. Occhio che i loro live sono famosi per essere davvero da fuoco.

Facebook: https://www.facebook.com/gxpgxp. Bandcamp: https://guerillapoubelle.bandcamp.com/

BLANKETS (Vicenza): un collettivo, più che una band, con un punk rock moderno a la Iron Chic, Latterman, Off With Their Heads. Facebook: https://www.facebook.com/blanketssound. Bandcamp: https://blanketssound.bandcamp.com/

ELENCO CONCERTI