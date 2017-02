"La Notte delle Tigri": 3 band punk rock alla "Mesa" di Montecchio Maggiore

Giovedì 9 febbraio alle 21 il Circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 50 presenta l'evento musicale "La Notte delle Tigri 7" con i concerti live di punk rock con le band "Whales' Island", "I Esse" e "The Frog". Apertura porte alle 20.30. Ingresso libero con entrata riservata ai soci Arci.

Note biografiche sui "Whales' Island": gruppo di punk rock, fondato a Palermo nel 2009. Dopo anni di inattività, tornano a suonare con la nuova canzone "Don't worry about it". Membri: Turi Messineo (voce) - Diego Nespola (chitarra - voce) - Giorgio Tortorici (chitarra) - Fabio Amodei (batteria) - Piero Crimi (basso). Per approfondimenti: www.facebook.com/whalesisland/?pnref=story - www.whalesisland.bandcamp.com.

Note biografiche sui "I Esse": complesso di punk rock e ska-core, formatosi tra Cesenatico e Cervia nel 2002. Durante questi anni hanno avuto l'onore di condividere il palco con moltissime band, come Less Than Jake, Moravagine, Pornoriviste, Meanwhile, 8mockers. Stanno promuovendo il loro ultimo EP attraverso vari live nei locali. Membri: Frank (lead voice - trumpet) - Goni (chitarra - back vocals) - Lucio (chitarra) - Ghipe (basso - back vocals) - Mr. Philo (batteria) - Il Coma (tenor sax) - Teo (trombone - back vocals). Per approfondimenti: www.facebook.com/iesseskacore - www.iesseskacore.bandcamp.com/releases

Note biogafiche sui "The Frog": duo di punk-metal, creato a Bovolone (Verona) nell'aprile 2017 da Umberto Patuzzo (basso-voce) e Francesco Schiavi (batteria-voce). I due hanno iniziato a suonare insieme, facendo parte di diversi progetti musicali, ma solo dopo 10 anni hanno fondare un gruppo proprio formato solo da basso distorto e batteria. Nel gennaio 2016 è uscito il loro primo EP inciso al "Dirty Sound Studio" con 6 brani registrati in presa diretta per dare l'idea dei loro live. Si ispirano a band come Motorhead, Anthrax e Revolution Mother. Per approfondimenti: www.facebook.com/thefrogrockduo/?fref=ts - www.thefrogrockduo.bandcamp.com/releases.

