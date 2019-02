La musica vocale da camera a Palazzo Cordellina

La Scuola di Musica vocale da camera della prof.ssa Elisabetta Andreani a Palazzo Cordellina sabato 16 febbraio alle 17:00, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti, presenta il seguente programma di concerto:

Johannes Brahms (1833-1897)

Wie rafft ich mich auf in der Nacht

Feng Yiwen baritono

Chiara Comparin pianoforte



Franz Schubert (1797-1828)

Kennst du das Land

Robert Schumann (1810-1856)

Kennst du das Land

Jiang Beibei soprano

Chiara Comparin pianoforte



Franz Schubert

Erlkönig

Guo Jinyi baritono

Denis Zanotto pianoforte



Franz Schubert

Gretchen am Spinnrade

Fan Qianyun soprano

Denis Zanotto pianoforte



Francis Poulenc (1899-1963)

Airs chantés

I. Air romantique

II. Air champêtre

III. Air grave

IV. Air vif

Kim Hanna soprano

Chiara Comparin pianoforte



Francesco Paolo Tosti (1846-1916)

Malia

Duan Linxu baritono

Denis Zanotto pianoforte



Francesco Paolo Tosti

È morto Pulcinella

Diego Castello basso

Denis Zanotto pianoforte



Luigi Arditi (1822-1903)

Il bacio

Dijana Grgich soprano

Chiara Comparin pianoforte



Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)

Four Shakespeare songs

1. Desdemona’s Song

2. Under the Greenwood Tree

3. Blow, Blow, Thou Winter Wind

4. When Birds Do Sing

Cheng Shaomei soprano

Denis Zanotto pianoforte



Luciano Berio (1925-2003)

4 Canzoni popolari

1. Dolce cominciamento

2. La donna ideale

3. Ballo

4. Avendo gran disio

Roberta Guidi mezzosoprano

Denis Zanotto pianoforte.