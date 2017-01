"La Malinconia delle Fate": gli "Sdang!" a "La Mesa" di Montecchio Maggiore

Sabato 21 gennaio alle 22 "The Pit Of The Damned & Gli Amici di Mephisto" presentano il concerto live progressive-math-post rock del gruppo "Sdang!" al circolo "La Mesa" di Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonrado Da Vinci 50. La band "Sdang!" è formato dal duo Nicola Panteghini e Alessandro Pedretti, musicisti impegnati da anni nel panorama nazionale del grunge, heavy metal, stoner rock, progressive rock, post rock e math rock. Partiti da improvvisazioni con chitarra e batteria elettronica, il materiale si è trasformato in poco tempo in qualcosa di più serio con la produzione di brani veri e propri con una loro identità. Il Bluefemme Studio di Montirone (BS) ha seguito la realizzazione de "Il Giorno Delle Altalene", primo EP autoprodotto di "Sdang!", registrato in presa diretta a novembre 2014. Il live di presentazione, seguito dalla pubblicazione del singolo "Il Giorno Delle Altalene", ha inaugurato una serie di date soddisfacenti in club, locali, circoli e festival in Italia e all’estero. Nel frattempo si è delineata la situazione che ha portato alla coproduzione de "La Malinconia Delle Fate", uscito nella primavera 2016, che vede la collaborazione di alcune tra le etichette più attive del panorama nazionale: Dreamingorilla Rec, Taxi Driver Rec, Toten Schwan Rec, Acid Cosmonaut Rec e La Fornace Dischi. Il motto di "Sdang!": "Raccontiamo storie senza parlare". Ingresso riservato ai soci Arci.

