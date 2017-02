"La Magia degli Ottoni": Magic Brass Ensemble a Marostica

Domenica 12 marzo alle 18 si terrà il concerto "La Magia degli Ottoni tra Rinascimento e la Musica da Film" con la Magic Brass Ensemble e la partecipazione del Maestro Fabiano Maniero, prima tromba del teatro “La Fenice” di Venezia per il ciclo di appuntamenti con la rassegna "I Concerti della Domenica" (vedi programma) presso la Chiesetta di San Marco a Marostica in via San Marco 7. La kermesse, giunta alla diciottesima edizione, è dedicata ai nuovi talenti e promesse musicali del territorio berico con gli allievi dei conservatori, neodiplomati, giovani musicisti desiderosi di presentarsi al pubblico e riuniti in piccoli ensemble. Il festival concertistico, nato da un’idea di Cecilia Battaglin e di Umberto Ignazzi, due noti insegnanti marosticensi, è un'appuntamento molto atteso dagli appassionati con un vasto programma molto variegato. L'evento è promosso dall’assessorato alla cultura del comune di Marostica assieme alla Biblioteca Civica e alla Consulta fra le Associazioni Culturali del Territorio con la consulenza artistica del prof. Albano Berton e la collaborazione dei Conservatori “A. Steffani” di Castelfranco Veneto e “A. Pedrollo” di Vicenza al fine di valorizzare le migliori promesse dell’area provinciale e regionale. Ingresso libero.

