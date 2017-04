La leggenda del rock australiano Deniz Tek & The Godoy Twins al "Vinile Club"

Venerdì 28 aprile dalle 22 alle 24 il "Vinile Club" di Rosà in via Capitano Alessio 92 ospiterà Deniz Tek & "The Godoy Twins" insieme a Keith Streng dei "The Fleshtones". Il musicista, che ha segnato la storia del rock australiano in qualità di membro fondatore dei mitici "Radio Birdman", presenterà il suo nuovo album "Mean Old Twister" in tour con la sua band "The Godoy Twins". Per l'occasione il chitarrista Keith Streng si aggiungerà al complesso come seconda chitarra. Opening act by "The Dark Passengers" e "I Gilet". A seguire dopo la mezzanotte scatterà la situazione "Supe Rock Party" con il dj Carlo Cazale (Shindy Club) con sonorità rock/garage/psychedelia. Ingresso unico a 10 euro. Servizio clienti per prenotazioni: dalle 10 alle 19 tutti i giorni 347.1601429.

DENIZ TEK: chitarrista e cantante attivo come solista da decenni, ha collaborato e suonati in gruppi quali DKT MC5, The New Race, Dodge Main (con Wayne Kramer), Powertrane (con Scott Morgan). La sua attività discografica e live è incessante e gli ha garantito un posto nell'Australian Music Hall Of Fame.

