"La Dame Blanche": la nuova star cubana di hip hop-reggae al "Vò On The Folks"

Sabato 4 marzo alle 21 si terrà il concerto della cantante cubana Yaite Ramos, in arte "La Dame Blanche", per la XXII edizione del festival "Vò On The Folks" presso la Sala della Comunità a Vò di Brendola in via Carbonara 28. L'eccentrica Yaite Ramos, figlia del grande Jesus Aguaje Ramos, direttore della leggendaria orchestra Buena Vista Social Club, è un'artista nata con la musica nel sangue, che in precedenza aveva cominciato come flautista e corista dei "Sergent Garcia" oltre ad essere la cantante di punta di "El Hijo de la Cumbia". "La Dame Blanche" presenterà a Brendola il suo ultimo album "2", ricco di temi sociali e contaminazioni hip hop e reggae. Con lei sul palco i francesi Pierre "Pedro" Mangeard alla batteria e Marc "Babylotion" Damblé all'elettronica e tastiere. Biglietti on line su www.saladellacomunita.com/musica/dame-blanche-1594 o presso filiali Cassa Rurale di Brendola: 14 euro. Biglietto intero senza prenotazione: 15 euro. Sono ancora disponibili 90 posti circa. Per informazioni: 0444.401132 - info@saladellacomunita.com.

