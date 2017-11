"La Citta' degli Angeli": Homage to Eagles a Cassola

Nell'ambito della rassegna "Inverno musicale al Vivaldi" organizzata dalla proloco di Cassola, torna "La Città degli Angeli - homage to Eagles" in concerto. L'occasione per ripercorrere la storia della famosa band californiana arricchita da interventi, che raccontano i cambiamenti sociali del tempo con la partecipazione di Anna Branciforti e Fabio Dalla Zuanna. Vi aspettiamo numerosi alla serata di apertura della rassegna e pronti anche a festeggiare con noi i 5 anni di attività della band. Non mancate!!!!

ELENCO CONCERTI

Gallery