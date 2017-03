La cantante top merengue Miriam Cruz all'Enjoy Club di Torri di Quartesolo

Sabato 18 marzo alle 22.30 "Toma Latino" e "Mitiko Entertainment" presentano il concerto della cantante Miriam Cruz presso il locale "Enjoy Club" di Torri di Quartesolo in via della Croce 19. La musicista dominicana, nata il 17 agosto 1968 a Santo Domingo, è diventata famosa per essere la voce leader del gruppo merengue femminile di successo "Las Chicas del Can". La sua musica è un'interessante fusione del merengue con reggaeton, salsa e bachata. Dopo il grande successo in America Latina, Miriam Cruz è diventata popolare anche negli Stati Uniti, in Europa (Olanda, Germania, Belgio, Svizzera, Spagna, Francia, Italia) e in Giappone grazie alle sue speciali performance. Le sue canzoni più famose sono: “Las pequeñas cosas”, “Estúpido”, “Besos Callejeros”, “Ta.. Pillao”, “Sukaina”, “Youlin”. Dal 1991 la cantautrice latina ha deciso di fare un passo avanti, formando il proprio progetto musicale, chiamando il proprio gruppo "Miriam y Le Chicas". Dopo aver creato la sua orchestra, comincia il tour in giro del mondo, presentando il suo nuovo album album "New Life". Nel 1994, Miriam Cruz partecipa con grande successo al "Festival Latino Americano di Song" a Valencia in Spagna, con la canzone "Acqua Salata". Ingresso a pagmento. Infoline per prenotazioni: Reuben 340.8268114 - Mitiko 342.0797435.

