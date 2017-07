La cantante e violoncellista irlandese Naomi Berrill a Vicenza

Venerdì 21 luglio alle 21.15 alle Gallerie d’Italia nel cortile di Palazzo Leoni Montanari di Vicenza si esibirà la cantante e violoncellista irlandese Naomi Berrill, fiorentina d'adozione, per la programmazione delle "OpeNights 2017", realizzate dalla Società del Quartetto nell'ambito di “Estate a Vicenza 2017”. Voce e violoncello sono i protagonisti assoluti del suo album d'esordio dal titolo "From The Ground" (edito nel 2015 con Musicamorfosi), che l'artista anglosassone presenterà al pubblico vicentino insieme a qualche anteprima sul suo prossimo lavoro discografico, attualmente in fase di lavorazione. In caso di maltempo il concerto si svolgerà ugualmente al piano nobile del palazzo.

PROGRAMMA. L'artista talentuosa affronterà con estrema versatilità e disinvoltura sia il repertorio classico (suona regolarmente con diverse formazioni cameristiche) sia quello jazz e folk, per arrivare alla più spontanea improvvisazione. Di recente ha avuto l'idea di abbinare al suono del violoncello quello della sua voce, collaborando con il violoncellista Giovanni Sollima, il New York City Ballet, il Crash Ensemble e lo scrittore Stefano Benni.

GLI ASSAGGI D'ARTE. L’appuntamento musicale sarà preceduto alle 20.30 da un'assaggio d’arte, ispirato dai temi musicali proposti, con una breve passeggiata alla scoperta dei paesaggi e dei luoghi nella pittura di Francesco Guardi in una breve narrazione storico-artistica, dedicata alla figura dell’artista veneziano del Settecento, considerato anticipatore del sentimento romantico

NAOMI BERRILL. Nata a Galway, nella costa occidentale dell'Irlanda, Naomi è figlia di una coppia di insegnanti di musica ed ha iniziato lo studio del violoncello a 7 anni. Nel 1997 si guadagna una borsa di studio per frequentare la prestigiosa Royal Irish Academy of Music di Dublino e tre anni più tardi va a Glasgow per seguire le lezioni di Robert Irvine alla Royal Scottish Academy of Music and Drama, accademia, in cui frequenta anche corsi in composizione elettroacustica, piano jazz e musica popolare irlandese. Completati brillantemente gli studi accademici, si trasferisce in Italia, dove risiede già da alcuni anni per perfezionarsi con Enrico Bronzi e Francesco Dillon del Quartetto Prometeo.

(nel collage fotografico la cantante Naomi Berrill con il suo violoncello)

BIGLIETTI: Assaggi d'Arte + Concerto 10 euro - Solo Concerto 5 euro. Le entrate con gli "Assaggi d'Arte" comprendono un drink e si possono acquistare la sera del concerto a partire dalle 20.15 alla biglietteria di Palazzo Leoni Montanari.

INFORMAZIONI: Gallerie d’Italia di Palazzo Leoni Montanari - Vicenza, Contra’ Santa Corona 25 - 800.578875 - info@palazzomontanari.com - www.gallerieditalia.com / Società del Quartetto di Vicenza - 0444.543729 - 344.0586002 - info@quartettovicenza.org - www.quartettovicenza.org.

ELENCO CONCERTI

Gallery