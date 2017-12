"La Buona Novella": il Controvento Trio a Restena di Arzignano

Martedì 12 dicembre alle 21 alla Chiesa di Restena di Arzignano si terrà il concerto "La Buona Novella" a cura del "Controvento Trio" con Clara Graziano (voce - organetto - percussioni), Raffaello Simeoni (voce - fiati - plettri popolari) e Gabriele Russo (voce - viella - nyckelharpa) per la rassegna musicale "Spirito Arminco 2017". Pastorali, ballate e canti del repertorio natalizio della tradizione popolare con particolare attenzione ai repertori di area appenninica.

Un trio di eccezionali solisti della musica popolare italiana che propone in questo spettacolo anche una serie di composizioni originali ispirate al periodo dell’Avvento e con strumenti molto legati al clima natalizio. Per una serata musicale speciale all’insegna della Buona Novella e dei racconti tradizionali che la fanno ogni volta rivivere. Il progetto è nato preparando canti di Natale della Campania, del Lazio e di altre regioni, dove non mancano composizioni originali dei tre componenti e canti della tradizione con particolare attenzione rivolta ai repertori dell’area appenninica.

Ballate, suite di danze, ninne-nanne, filastrocche, serenate per percorrere il cuore dell’Italia popolare al suono di una originalissima orchestrina privilegiando l’uso di strumenti antichi della tradizione (organetto, lira calabrese, tamburello, chitarra, ciaramella e nychelharpa) che creano una sonorità specifica del trio. Un progetto artistico che conserva insieme le Radici e le Ali perché, come recita un sonetto del gruppo, “Le Ali mettano Radici e le Radici volino”. È un trio che lavora bene nella condivisione musicale e mostra amore nel fare musica e nello stare insieme.

