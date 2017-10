L'organista internazionale Kristian Schneider ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore

GUIDA CONCERTI A VICENZA E PROVINCIA PER IL PONTE DEL 1 NOVEMBRE

Domenica 29 ottobre alle 17 nella Chiesa Parrocchiale ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore sull'Organo Piero Sandri ci sarà l'esibizione dell'organista internazionale Kristian Schneider per uno degli appuntamenti con il XX Festival Concertistico degli Organi Storici nel Vicentino (concerto n. 23). Ingresso libero.

PROGRAMMA MUSICALE:

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) - Toccata e Fuga in re minore. BWV 565;

César Franck (1822 - 1890) - “Pièce Héroïque” (dal ciclo “Trois Pièces”);

Charles-Marie Widor (1844 - 1937) - dalla "Sinfonia No. 6" op. 42, 2. 3. Intermezzo (Allegro);

Max Reger (1873 - 1916) - Preludio corale (dal ciclo op. 67)N. 12 Gott des Himmels und der Erden;

Louis James A. Lefébure-Wely (1817 - 1869) - Sortie in si bemolle maggiore;

Louis Vierne (1870 - 1937) - “Clair de lune” (Deuxièmesuite op. 53, N. 5), “Carillon de Westminster” (Troisièmesuite op. 54, N. 6).

ORGANO PIERO SANDRI (2017): 3 tastiere di 58 note (do-la) e pedaliera di 32 note (do-sol) a trasmissione elettrica e 55 registri.

KRISTIAN SCHNEIDER. Nato nel 1973 a Esslingen (Germania). Compie gli studi musicali a Hamburgo presso la Musikhochschule diplomandosi in Musica Sacra con i maestri Rose Kirn, Wolfgang Zerer (organo), Jan Ernst, Pieter van Dijk (improvvisazione), Sieglind Krämer (pianoforte), Gerhard Markson, Frank Löhr (Direzione d’Orchestra). Dal 1998 al 2001 è stato organista seconda della Chiesa S. Giacomo ad Amburgo con il famoso organo di Arp Schnitger. Ha frequentato masterclass in organo con i maestri Jon Laukvik, Guy Bovet, Michael Radulescu etc. Dall’inizio di 2009 prosegue regolarmente gli studi organistici con Ben van Oosten a Den Haag / Olanda. Il suo repertorio concertistico per organo spazia brani importanti di tutte le epoche; anche della letteratura organistica del XIX e XX secolo. Dall’ottobre 2001 fino a 2013 è stato l’organista principale della chiesa “Martin-Luther” a Linz in Austria, la parrocchia principale del capoluogo di Oberösterreich, e direttore del coro "Evangelische Kantorei Linz". Dall‘agosto 2013 è organista e direttore di musica sacra della chiesa S. Nicolò a Elmshorn (vicino da Amburgo) dove dirige anche un ciclo concertistico importante (concerti d’organo, musica chorale, musica da camera ecc.). Inoltre Kristian Schneider tiene concerti d’organo in Austria, Germania, Italia, Olanda.

