L'organista Giulio Mercati e il soprano Lidia Basterretxea a Tonezza del Cimone

Mercoledì 16 agosto alle 20.45 nella Chiesa Parrocchiale di San Giacomo e San Cristoforo a Tonezza del Cimone si terrà il concerto con Lidia Basterretxea, voce soprano, e Giulio Mercati, organo, per il Festival Concertistico Internazionale di Vicenza. Ricco il programma della serata con un vasto repertorio da Schumann a Puccini fino a Faurè e Rossini, passando per Lucchesi, Karg-Elert, Valery. Reger e Padre Davide da Bergamo oltre ad una particolare attenzione per Louis Vierne con l'esecuzione di 3 delle sue opere per l'80° Anniversario dalla sua morte. Ingreso libero.

PROGRAMMA MUSICALE:

Robert Schumann (1810 - 1856) - Dalla Messa in do minore, op. 147: Tota pulchra

Andrea Lucchesi (1741 - 1801) - Rondò, Allegro assai

Sigfrid Karg-Elert (1877 - 1933) - Ich steh an deiner Krippe hier, op. 66 n. 3

Gaetano Valerj (1760 - 1822) - Siciliana

Max Reger (1873 - 1916) - Maria Wiegenlied

Giacomo Puccini (1858 - 1924) - Salve Regina

Louis Vierne (1870 - 1937) - Omaggio nell’80° anniversario della morte: Da 24 Pièces en style libre, op. 31 + Divertissement, n. 11 + Arabesque, n. 15 - Carillon, n. 21

Gabriel Fauré (1845 - 1924) - En prière

Padre Davide da Bergamo (1791 - 1863) - Elevazione in re minore

Gioachino Rossini (1792 - 1868) - O salutaris hostia

ORGANO DE LORENZI 1852. Proveniente dalla Chiesa di San Marco a Vicenza. Un manuale di 58 tasti (Do - La5) e pedaliera di 24 tasti. 14 registri.

BASTERRETXEA LIDIA. Soprano, nata a Caracas da famiglia basca e cresciuta nei Paesi Baschi, ha studiato con il soprano M° Angeles Rodriguez, diplomandosi presso il «Conservatorio de Musica» di San Sebastian. Ha frequentato il corso biennale di Musica vocale da camera, tenuto dal M° Maurizio Carnelli alla Civica Scuola di Musica di Milano. Ha collaborato con formazioni corali lirico-sinfoniche come «Coro A.B.A.O. dell’Opera di Bilbao», «Coro As.Li.Co.», «Madrigalisti Ambrosiani», «Cappella Mauriziana», «Camerata Polifonica di Milano», sia come corista sia comesolista. Svolge intensa attività teatrale e concertistica, in formazioni diverse, quali voce e archi, voce e chitarra, voce e pianoforte, quartetto vocale, voce e organo e voce e clavicembalo. Si esibisce stabilmente in duo con l’organista e clavicembalista Giulio Mercati. È direttrice del Coro di Voci Bianche del Teatro Sociale di Como - As.Li.Co. e collaboratrice del progetto Opera Domani.

MERCATI GIULIO. Organista, nato a Saronno (VA), è stato avviato alla musica all’età di 6 anni dal nonno materno, il M° Lamberto Torrebruno, esponente di un’importante famiglia di musicisti. Si è perfezionato, in organo, composizione e clavicembalo, con Luigi Toja, Jean Boyer, Olivier Latry, Bruno Bettinelli e altri noti docenti. È concertista assai richiesto: come solista all’organo o al clavicembalo si è esibito in oltre 20 paesi, suonando in sale concertistiche e in cattedrali importanti, dalla Sala Grande della Filarmonica di San Pietroburgo alla cattedrale di St. Patrick a New York. È altresì attivo come continuista e tastierista di diverse formazioni, in particolare dell’Orchestra della Svizzera italiana, È stato accompagnato da compagini famose nell’esecuzione di concerti per organo e orchestra, esibendosi sovente anche in veste di direttore. È organista titolare presso la Basilica di San Vincenzo in Prato a Milano, la chiesa di Santa Maria degli Angioli a Lugano e il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno. Ha inciso per RTSI, Bottega Discantica e Tactus. compositore attivosoprattutto nel campo organistico e corale. Nel 1996 si è laureato con lode in filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con una tesi in estetica musicale. È musicologo apprezzato e conferenziere operoso. È docente di storia della musica sacra presso la Facoltà di Teologia di Lugano.

