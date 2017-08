L'organista Alessandro Bianchi a Roana per il Festival Concertistico Internazionale

Giovedì 17 agosto alle 20.35 nella Chiesa Parrocchiale di Roana si terrà il concerto organistico di Alessandro Bianchi in memoria di Mons. Luigi Sartori, teologo originario dell'Altopiano, per la rassegna "Festival Concertistico Internazionale degli Organi Storici del Vicentino". Per l'occasione sarà usato l'Organo V. Mascioni 1941: op. 553. 2 tastiere di 58 tasti (do-la) e pedaliera di 32 (do-fa) - trasmissione elettrica, 26 registri. I concerti del festival riprenderanno il 3 settembre da Sant'Ulderico di Tretto a Schio

PROGRAMMA MUSICALE:

William Walond (1719 - 1768) - Introduction and Toccata (arr. H. Wall)

Michael Festing (1705 - 1752) - Largo, Allegro, Aria with two variations (arr. G.Thalben Ball)

John Stanley (1713 - 1786) - Introduction and Allegro (arr. H. Coleman)

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) - “Jesu Joy of man’s desiring” dalla Cantata 147 (arr. H. Grace) - Preludio e fuga in re maggiore BWV 532

Due arrangiamenti di Inni tradizionali: a) “Shout to the Lord” (P. Bettcher) + b) “Like a river glorious” (D. Miller/A. Bianchi)

Andreas Willscher (1955) da: “Suite di Danze” Charleston - Blues - Gigue Hamburgeois “Mein Beethoven”, Concert Rag

Georgi Mushel (1909 - 1989) - Toccata

BIANCHI ALESSANDRO. Diventa organista in chiesa a 12 anni ed è oggi uno dei più attivi e affermati concertisti italiani sulla scena internazionale. Nato a Como, si è diplomato in Organo e Composizione Organistica al Conservatorio di Piacenza sotto la guida di Luigi Toja. È fondatore e Direttore Artistico dell’Associazione Musicale “Amici dell’organo di Cantù” e organista della Basilica di S. Paolo a Cantù. Ha tenuto oltre duemila concerti, presentandosi sempre come solista e partecipando a innumerevoli Festival Organistici Internazionali nelle più grandi e importanti Cattedrali e Sale da Concerto in oltre 40 paesi nei cinque continenti. Ha eseguito in prima assoluta diverse opere per organo a lui dedicate da compositori italiani e stranieri e pubblicato articoli di carattere organologico. Ha tenuto seminari e conferenze sulla musica italiana in Italia e all'estero. Ha al suo attivo registrazioni radiofoniche, televisive e discografiche in Europa, USA, Brasile ed è organista della chiesa Anglicana di Lugano. Nel 2014, la Città di Cantù gli ha conferito il riconoscimento di Cittadino Benemerito per meriti artistici e culturali.

