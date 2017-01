"L'Opera Metropolitana": Coro e Solisti de "La Fenice di Venezia" al Teatro Comunale

Mercoledì 10 maggio alle 21 si terrà il concerto "L'Opera Metropolitana" del Coro e Solisti del Teatro La Fenice di Venezia dedicato alle opere verdiane, presso il Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 per l'inaugurazione di "Vicenza in Festival 2017". nell'ambito della 10^ stagione artistica. Verranno eseguiti i più celebri brani operistici di Giuseppe Verdi, interpretati dal coro di 74 elementi e dai 4 solisti, diretti dal maestro Claudio Marino Moretti. L'evento è organizzato da "Due Punti Eventi". Prezzi dei biglietti: Poltronissima a 40 euro + diritti di prevendita; Poltrona a 35 euro + diritti di prevendita. Prevendite Teatro Comunale: Biglietteria 0444.324442 - Online su www.tcvi.it - Sportelli della Banca Popolare di Vicenza. Per informazioni: "Due Punti Eventi" 0445.360516 - eventi@due-punti.com.

