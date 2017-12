L'ex Beatles Ringo Starr & His Band al Marostica Summer Festival 2018

Lunedì 9 luglio 2018 Ringo Starr, l'ex batterista dei Beatles, sarà in piazza degli Scacchi al Marostica Summer Festival con la sua band in concerto per il tour europeo, che prenderà il via a giugno da Parigi con 21 date. E' il primo grande nome inserito all’interno del cartellone della kermesse musicale marosticenza organizzata da Due Punti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica.

Sarà l’occasione per ascoltare le canzoni del nuovo album "Give More Love", presentato a fine settembre, che ricorda le atmosfere anni '60-'70 dello storico complesso di Liverpool con uno stile rock rivisitato con venature da chitarra elettrica. Nella recente compilation spiccano le collaborazioni speciali con Paul McCartney, che suona in 2 pezzi, oltre ad altre icone della musica mondiale, come Joe Walsh, chitarrista degli Eagles, Dave Stewart, produttore degli Eurythmics, e Steve Lukather, chitarrista dei Toto. Cambierà la band a Marostica con 2 nuovi innesti: Colin Hay e Graham Gouldman, che si aggregano a Steve Lukather, Gregg Rolie, Warren Ham e Gregg Bissonette.

Il tour di Ringo Starr passerà in Francia, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Principato di Monaco, Olanda e Israele, passando in Italia anche a Lucca e Roma oltre alla tappa berica di Marostica. L'ultima volta che Ringo Starr e la sua All Starrs Band ha fatto un tour in Europa è stato il 2011.

Prevendita biglietti del concerto acquistabili sul circuito TicketOne.

(nel collage fotografico in alto la locandina dell'evento con altre immagini storiche e recenti di Ringo Starr)

