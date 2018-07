Terzo appuntamento per la rassegna Il Mondo Nuovo, organizzato da Be Ancient Be Cool e Ilaria Fantin

L'amoroso napoletano: un finto melodramma alla maniera italiana.

di CAPPELLA FASTIDIAMETRO



Un immaginario percorso nella coscienza dell’unico personaggio in scena: un uomo innamorato. Attraverso le composizioni settecentesche, Amore si racconta tra disperazione, ira, speranza e ironia.



Giacomo Schiavo: tenore

Giulia Eletta Breschi: flauto dolce e fagotto

Johanna Lopez: viola da gamba

Giovanni Bellini: tiorba e chitarra

Dario Carpanese: clavicembalo



POSTI LIMITATI, PRENOTAZIONE ALL'INDIRIZZO

daniela@villavalmarana.com



Il Caffè della Villa Valmarana è aperto dalle ore 20.00