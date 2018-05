"L'Altro Mondo" live al Mamaloca di Vicenza

GIORGIO ZUCCOLO (VOCE) -

NICO CERON (BASSO) -

PIERO ALBANESE (CHITARRA) -

STEFANO BAGAGIOLO (TASTIERE) -

PAOLO VERONESE (BATTERIA)



"L'Altro Mondo", una delle BAND più importanti dell'area pedemontana che hanno attivamente contribuito a fare la storia del rock vicentino negli anni '70.

"L'Altro Mondo" nasce nel 1968, quando la fantasia, la voglia di suonare e di riunirsi in una band, tipici degli anni '60, erano alla base della scelta di giovani artisti.

La formazione storica era inizialmente composta da Lorenzo Signorini, Claudio Rudella, Dorino Bortoli e Gigi Crivelletto, nomi tuttora attivi in campo musicale.

È proprio in quegli anni che nascono complessi mitici come i Deep Purple, i Black Sabbath, i Led Zeppelin e altri importanti nomi di cui la band ha assorbito il sound.

Nel 1970 entra nel gruppo Giorgio Zuccolo, voce inconfondibile, calda e potente, che il pubblico thienese ha avuto modo di apprezzare nel "Concerto per Gruppo Rock e Orchestra", nel "Sgt. Pepper" e "Unplugged a Teatro", progetti realizzati negli anni scorsi con successo da NewDada in collaborazione con il Comune di Thiene.



Dal 1974 in poi "L'Altro Mondo" subisce notevoli variazioni di organico, ma sempre ad alti livelli.

Entrano nel gruppo nomi come Mauro Gatto, Gabriele Sartori, Mauro Tolot e Giuseppe Pregresso.

Verso la fine degli anni '70 la band suona per un lungo periodo alla Taverna di Fiesso, a Dolo (Ve) come spalla a gruppi molto noti, fra cui Banco del Mutuo Soccorso, Rovescio della Medaglia, Le Orme.



Nel 1986 la formazione si stabilizza e assume la sua composizione con Giorgio Zuccolo voce, Nico Ceron basso, Roberto Artuso batteria, Piero Albanese e Claudio Rudella chitarra.

Notevole il successo e famose le loro performance live. Dopo oltre dieci anni di separazione, dovuta ad altre collaborazioni e progetti musicali, "L'Altro Mondo" si ricompone per riproporsi a Thiene con un repertorio rivisitato.



In aprile 2016 l’Altro Mondo torna ad esibirsi con Ian Paice al Teatro Arcobaleno di Torrebelvicino ottenendo un grande successo e un ampio riscontro del pubblico.

Seguono poi diversi concerti nei principali locali del Veneto.

In marzo del 2018 il chitarrista Lele Sartori lascia la band e rientra Piero Albanese, già chitarrista de L'Altro Mondo dal 1986 al 2014. Il 6 aprile 2018 la band si esibisce di nuovo con Ian Paice al teatro Arcobaleno di Torrebelvicino ottenendo ancora un grande successo.