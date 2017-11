KryosHeart - 15 Year Anniversary: hard & heavy rock tribute band al The Big

GUIDA CONCERTI WEEKEND A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 4 novembre alle 22 al "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80 si terrà il live del complesso "KryosHeart" - Hard & Heavy Rock Tribute Band", che festeggerà l'anniversario dei 15 anni di live (2002-2017), riproducendo in modo fedele i maggiori successi dei "Deep Purple", "Kiss", "Black Sabbath", "Metallica", "Motorhead", "Ozzy Osbourne", "Iron Maiden" e molti altri complessi rock. A seguire dj set. Dalle 20 cucina aperta per la cena con panini, piadine, bruschette e snack. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 0444.267203.Aggiornamenti: www.thebigvicenza.it - www.facebook.com/THEBIGVICENZA/

