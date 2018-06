Kristal & Jonny Boy al Terzo Ponte di Bassano

Torna finalmente in tour in Italia il duo svedese dream-pop Kristal and Jonny Boy, per presentare il nuovo album -It’s my heart- prodotto da Federico Dragogna de “I Ministri” e in uscita per La Tempesta/Goodfellas il prossimo 11 maggio 2018.

Kristal and Jonny Boy è sempre molto di più di ciò che ti aspetti dalla sola musica: un miscuglio assurdo di canzoni pop da fm, teatro, danza contemporanea e festa di carnevale. Jonny Boy imbraccia la chitarra e con alcuni marchingegni ai piedi si occupa di tutto l’aspetto musicale dello spettacolo, truccato col cerone e conciato come fosse uscito da un film di Tim Burton. Lei, in costume e truccata, si scatena e balla mentre canta le canzoni, sempre alla ricerca di oggetti di scena come ali d’angelo e maschere.

_______

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA ARCI

Pre-registrazione online per trovare la tessera pronta all’ingresso.

︎ Se vieni per la prima volta al Terzo Ponte e non hai la tessera Arci > INGRESSO € 7 COMPRENSIVO DI:

1 DRINK (alcolico o analcolico)

FREE CICCHETTI

TESSERA ARCI

_______

Se gradisci cenare potrai scegliere tra menu à la carte o un’ampia selezione di snack, golosità, stuzzichini.

Per info e prenotazioni:

0424 504042