Knitters in concerto a Spazio Nadir

Knitters é un trio di recente formazione che riunisce tre giovani musicisti dalla forte personalità musicale, da qui la scelta di dar vita ad un pianoless trio. Il repertorio è prevalentemente costituito da composizioni originali e alcuni arrangiamenti di standard della tradizione jazzistica americana, come anche brani di compositori come Wayne Shorter e Joe Henderson. La chiave di lettura musicale è di stampo moderno, ma non mancano momenti di avvicinamento alla tradizione jazzistica, dove lo swing fa da padrone di casa. Dinamiche ed interplay sono le componenti principali che caratterizzano la musica ed il sound del progetto, alla base per la tessitura di trame musicali imprevedibili e ramificate. (foto di Nicola Stenico)

Alla fine del concerto si farà cappello per contribuire alle spese degli artisti

Ingresso libero con tessera ARTuro 2018, che si può fare la sera stessa (5€)