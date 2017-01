"Ketty and The Middle Tones": rockabilly e burlesque al "The Big Rock"

PONTE DELL'EPIFANIA: LA GUIDA DEGLI APPUNTAMENTI NEL VICENTINO

TUTTI GLI EVENTI DELL'EPIFANIA 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 7 gennaio dalle 21 alle 2 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80 presenta l'evento musicale "The Big Billy Night" con il gruppo "Ketty and The Middle Tones" per un'esibizione singolare tra rockabilly e burlesque. La band, fondata nel 2012, ruota attorno alla figura carismatica di Ketty Page, cantante e "pin up performer" del gruppo insieme ad altri inerpreti per uno show unico di cabaret musicale unico nel suo genere. Insieme a loro si esibirà Violet Valentine con il suo spettacolo del fuoco. Il locale "The Big Rock Food & Beer" è aperto tutti i giorni dalle 18 fino alle 2 con steak house, snackeria, birra cruda e cucina multietnica oltre a music rock dagli anni '50 ad oggi ed eventi sportivi in diretta. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 0444.267203 - 348.7373330.

ELENCO CONCERTI