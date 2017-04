"Katamarano 2017": il festival rock del 1 Maggio a Marano Vicentino

TUTTE LE FESTE ROCK A VICENZA E PROVINCIA DA GIUGNO A SETTEMBRE

Lunedì 1 maggio dalle 14 alle 20.30 è in programma il festival "Katamarano 2017" al Parco della Solidarietà di Marano Vicentino con i concerti di quattro band per il pomeriggio più rockeggiante e atteso dell'anno nell'Alto Vicentino. Si esibiranno in esclusiva i gruppi: "The Blue Giants", "Sticky Brain", "The Fangs" e "Pyjamarama". Durante l'evento sarà attivo il servizio bar. L'evento è organizzato dall'Associazione Mararock. Ingresso libero. Per informazioni ed aggiornamenti: www.facebook.com/events/364288897300146/. Inoltre da giovedì 6 a sabato 8 luglio si terrà il "Mararock Festival 2017" sempre a Marano Vicentino.

LE BAND:

THE FANGS: è un trio che suona rock, così come dovrebbe essere: sporco, sboccato e spassoso. Il gruppo nasce a Schio tre anni fa, fisicamente in una cantina tra tranci di pizza e birra.

THE BLUE GIANTS: progetto nato nell'estate 2015 da quattro ragazzi. Un'unione di stili diversi, una contaminazione di molteplici influenze. Si sono chiusi in scantinati umidi cercando di comporre buona musica ed ne è uscito un Ep, pubblicato con "Sorry Mom Management". Definiscono la loro musica come un "Amorevole Pugno in Faccia".

PYIMARANA: nascono nell'aprile 2014 da tre ragazzi, che si rinchiudono in sala prove per tutta l'estate, fino ad agosto quando aprono il concerto dei Meganoidi al "Mararock Festival 2014". In dicembre è uscito il primo Ep registrato ad Artmusic di Bassano del Grappa.

STICKY BRAIN; nascono a Schio nel 2015 da un'intesa tra in chitarrista ed il bassista, a cui si aggiunse poi batterista e polistrumentista a riempire totalmente il suono della band. Il gruppo si giostra tra alternative rock, progressive rock e fusion, creando nuovi brani armonici e creativi.

