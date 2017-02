"Joel Frahm Quartet": giovedì jazz "House of Groove" al Bar Borsa di Vicenza

Giovedì 2 marzo alle 22 il Bar Borsa di Vicenza in piazza dei Signori 26 presenta il concerto del Joel Frahm Quartet per la rassegna "Jazz House of Groove". Il complesso, formato da Joel Frham (sax), Luca Mannutza (piano), Lorenzo Conte (basso) e Anthony Pinciotti (batteria), è quartetto nato dall'incontro tra due jazzisti newyorchesi e due musicisti italiani per un vero "interplay tra standard e brani originali". Ingresso libero. Infoline per prenotazione tavoli: 0444.544583 - info@barborsa.com.

ELENCO CONCERTI