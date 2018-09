Joe Shamano Acoustic Trip: live L'ultima Spiaggia Tiki Beach

Joe Shamano ci porta in una terra oscura fatta di Blues, Soul e atmosfere del profondo Sud accompagnato da una chitarra acustica e dalla lirica di una pedal steel..

Joe porta con sè uno special acoustic set, ricco di ballad, spiritual songs, brani strumentali e qualche chicca in scaletta con brani di artisti che da sempre lo hanno influenzato come Tex Perkins, Mark Lanegan, Scott Weiland, David Bowie





💎 Joe Shamano (voce)

💎 Davide Marangoni (chitarra acustica)

💎 Stefano Miozzo (pedal steel guitar)