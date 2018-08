Jody Live: indie rock con sfumature lo-fi e folk.

Progetto di Jody Berton, chitarrista cantante e autore principale delle canzoni. La band è stata fondata in uno scantinato usato come sala prove, dove le canzoni, nate dalla chitarra di Jody, sono arrangiate con gli altri membri della band. Il sound di Jody è ispirato da Elliott Smith, Wilco, Yo La Tengo, Blonde Redhead, Pavement e Nick Drake, e crea un indie rock non italiano ma piuttosto americano, con sfumature di lo-fi e folk.