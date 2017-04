"Jesus You Are The Life": Bassano Bluespiritual Band in concerto gospel a Cassola

Sabato 8 aprile alle ore 21.00 le voci e gli strumenti della Bassano Bluespiritual Band sotto la conduzione di Lorenzo Fattambrini torneranno sul palco dell'Auditorium "A.Vivaldi" di Cassola in un concerto augurale per la Pasqua 2017. L'evento, dal significativo titolo "Jesus you are the life" di carattere naturalmente gospel, organizzato con la collaborazione della Fondazione Aida, gestore degli eventi al "Vivaldi", e con il patrocinio del Comune di Cassola, riporterà sulla scena la storica formazione bassanese nuovamente impegnata a sostenere iniziative di carattere sociale e culturale nel territorio.

Nel corso della serata infatti sarà anche presentato il progetto "LA PACE COMINCIA DA ME! - EDUCAZIONE ALLA NUOVA CITTADINANZA - PISTE DI FRATERNITÀ: DALLA SCUOLA ALLA COMUNITÀ CIVILE" dell'Istituto Comprensivo "G. Marconi" di Cassola (referente del progetto la prof.ssa Marcolina Dalla Palma). Ancora una volta quindi sarà possibile ascoltare i 50 componenti della Bassano Bluespiritual Band in un concerto decisamente fuori dall'ordinario e ricco di sorprese, portando al pubblico presente un augurio di buona Pasqua, ricordando che "La Pace comincia da me!" "JESUS YOU ARE THE LIFE!" BASSANO BLUESPIRITUAL BAND SABATO 8 APRILE 2017 - ORE 21.00 AUDITORIUM A. VIVALDI, via Monte Oro, 1 - angolo via M. Pertica - 36022 Cassola (VI) Presenta la serata Mercedes Vidale

BIGLIETTO INGRESSO: INTERO € 10,00 - RIDOTTO € 8,00 INFO E PREVENDITE: Auditorium Vivaldi e-mail: auditoriumvivaldi@f-aida.it - tel: 347 8226461 Bottega del pesce "da Luca" Via Zanella /S. Giuseppe di Cassola - tel: 042432401 Dolce Bassano Piazzetta Zaine / Bassano del Grappa - tel: 0424523875

ELENCO CONCERTI