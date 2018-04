“Jazz Trio” - sabato musicale del conservatorio Pedrollo

Doppio appuntamento sabato 28 aprile per il Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di Vicenza, impegnato alle 17 a Palazzo Cordellina per la tradizionale rassegna de “I Sabati Musicali”, in collaborazione con la Biblioteca Civica Bertoliana, e alle 18 ad Arcugnano con il secondo concerto nell’ambito di “Musica Antica ad Arcugnano – I Giovani e la Musica Antica”, iniziativa promossa insieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Arcugnano.

Entrambi gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Il concerto vicentino “Jazz Trio” propone un programma a cura del Dipartimento di musica Jazz del conservatorio seguito dal prof. Paolo Birro: il piano trio composto da Giulio Stermieri (pianoforte), Martino De Franceschi (contrabbasso) e Federico Negri (batteria) eseguirà un repertorio esclusivo comprendente brani di grandi nomi del jazz americano come Thelonius Monk e Sonny Rollins e di esponenti del jazz britannico come George Shearing, unitamente a quelli di protagonisti italiani del genere quali Pietro Tonolo, e ancora, pezzi di Jerome Kern, Burton Lane e Frank Loesser, autori del periodo d’oro di Broadway, accanto ad arrangiamenti per piano trio del rock dei Radiohead e a composizioni originali di Negri e Stermieri.

L’evento che si svolgerà ad Arcugnano presso la Sala Consiliare di Piazza M. Rumor dal titolo “I gusti riuniti.

Affinità e divergenze tra stili musicali nel Seicento e Settecento” vedrà invece l’Ensemble Vocale e Strumentale del Dipartimento di Musica Antica del Pedrollo del prof. Stefano Bagliano intento ad esplorare Rinascimento, Barocco e Classicismo per evidenziarne i tratti comuni e allo stesso tempo la varietà stilistica.

Saranno eseguiti brani di autori italiani (Frescobaldi, Fontana, Castell o), olandesi (Van Eyck), francesci (Marais, Caix d’Hervelois) e tedeschi e austriaci (Haendel, Mozart).

I musicisti: Teodora Tommasi (soprano), Federico Zaltron e Daniele Rodi (flauto dolce), Saverio Zacchei (trombone), Argentina Becchetti e Giovanni Tonello (viola da gamba), Lisa Moroko e Adele Barreto (clavicembalo), Diego Benetti, Tommaso Tonello e Andrea Filippi (clarinetto classico).