Jazz & Poetry: "Pierantonio Tanzola Quartet" a Vicenza

Domenica 14 maggio alle 11 allo Spazio Der Ruf di Vicenza in contrà Porta Padova 89 è in programma l'evento "Jazz & Poetry" con una lettura musicata su foto di Pierantonio Tanzola con il "Pierantonio Tanzola Quartet" per l'appuntamento musicale-culturale tra "Poetry Vicenza 2017" e il "Vicenza Jazz 2017". L'evento è a cura di Michele Silvestrin e Marica Rampazzo. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Contatti: 0444.222101 -

infocultura@comune.vicenza.it.

