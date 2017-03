Jazz House of Groove: "Trio Pietro Tonolo" al Bar Borsa di Vicenza

In occasione della Festa di San Patrizio, giovedì 16 marzo alle 22 il Bar Borsa di Vicenza in piazza dei Signori presenta il concerto live del "Trio Pietro Tonolo" per la rassegna "Jazz House of Groove" con una serata all'insegna delle birre scure. Il gruppo è un quartetto con musica originale partendo dal compositore Bartok. Membri: Pietro Tonolo (Sax) - Daniele Santimone (Chitarra) - Ares Tavolazzi (Contrabasso) - Riccardo Paio (Batteria). Ingresso libero. Info e prenotazione tavoli: 0444.544583 - info@barborsa.com.

