"Jazz: House of Groove": il pianista Bruno Bavota al Bar Borsa di Vicenza

Giovedì 23 mazro alle 22 il Bar Borsa di Vicenza in piazza dei Signori presenta il concerto live del pianista Bruno Bavota per l'ultimo appuntamento stagionale con la rassegna "Jazz: House of Groove". Il musicista napoletano presenterà il suo nuovo cd "Out of Blu" da l’autore delle musiche di "The Young Pope" di P. Sorrentino per una serata acustica di grande atmosfera. Ingresso libero. Per informazioni o e prenotazione tavoli: 0444.544583 - info@barborsa.com

BRUNO BAVOTA: è un pianista e compositore, nato il 13 gennaio 1984 a Napoli. I suoi intimi e caldi brani al pianoforte esprimono un romanticismo lirico con un suono familiare. Il suo amore per la musica è arrivato “solo” all’età di vent’anni. La musica ha salvato la sua vita, coprendolo con un enorme e caldo abbraccio, dal quale vengono fuori costantemente le emozioni più profonde del suo animo. Qualche anno dopo scoprirà il pianoforte, le cui corde sostituiscono quelle del suo cuore, condividendo la sua canzone d’amore al mondo. Il 22 dicembre del 2010 ha pubblicato il suo primo album, autoprodotto, “Il Pozzo d’Amor”. Il 10 marzo del 2013 ha pubblicato il suo secondo album “La casa sulla Luna” per l’etichetta italiana Lizard. L’uscita del disco è messa in risalto con un concerto il 2 aprile dello stesso anno presso la storica Royal Albert Hall di Londra. Contemporaneamente alle sue performance al festival Iceland Airwaves nel novembre del 2013, inizia le registrazioni del suo terzo album “The secret of the Sea”, pubblicato il 21 aprile 2014 per l’etichetta irlandese Psychonavigation. Dopo l'uscita del suo quarto album "Mediterraneo" ha suonato in molte parti del mondo (Italia, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Regno Unito, Svizzera, Islanda, Lettonia e Giappone) con concerti sold out in Russia ed Ucraina. Nel 2016 esce anche "Selected Works", pubblicato da "1631 Recordings".

