"Jamrock Festival 2017" al Park Farini di Vicenza: tutto il programma

ESTATE 2017: TUTTE LE FESTE ROCK A VICENZA E PROVINCIA

Da giovedì 20 luglio a domenica 23 luglio è in programma la rassegna musicale "Jamrock Festival 2017" al Park Farini di Vicenza in via Farini con concerti, spettacoli, intrattenimenti, mercatini e degustazioni negli stand gastronomici. Nei 5 mila metri quadri di area espositiva sono previsti 4 giorni consecutivi di musica con band ed artisti nazionali ed internazionali, 10 food truck da tutta Italia, 3 punti bar con un'ampia scelta di birre artigianali, 1 osteria con un'ampia carta di vini in bottiglia, 100 set di tavole per mangiare comodamente. L'area verrà aperta alle 19 con inizio dei concerti alle 21. Annunciato per ora solo il gruppo "Dub Fx" per venerdì 21 luglio. Il calendario completo con le altre band è in via di definzione. Ingresso a 1 euro. Contatti info@jamrockfestival.it. Per informazioni ed aggiornamenti: www.jamrockfestival.it - www.facebook.com/Jamrock-Festival-228186237373732/. Per approfondire vedi anche: "Food Truck di Jamrock Festival 2016" - "Boom di presenze al Jamrock 2016" - "Jamrock Festival 2016".

ELENCO CONCERTI