Jacob Collier: il talento musicale del web al Vicenza Jazz 2017

Venerdì 19 maggio alle ore 21 nella Sala del Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza si terrà il concerto del pianista Jacob Collier (voce, pianoforte, tastiere, chitarra, contrabbasso, basso, percussioni, batteria, visual) per il "Vicenza Jazz 2017" (vedi programma). Anche nel jazz è arrivata la generazione YouTube: quella di artisti che hanno completamente scavalcato i classici percorsi verso la fama dominati da case discografiche e agenzie, per farsi strada da sé, con internet e i social media come biglietto da visita per andare incontro a un pubblico planetario. E' il caso del londinese Jacob Collier (oggi appena ventiduenne) ha fatto proprio così, lanciando i classici messaggi nella bottiglia nel mare del web.

UNA CARRIERA NATA SUL WEB: nel 2011 inizia a caricare on line i suoi video, rigorosamente girati in casa, in cui fa tutto da solo: canta, suona una varietà di strumenti e crea montaggi caleidoscopici che sottolineano il processo creativo e accentuano ancor di più il ritmo delle sue fenomenali riletture di Michael Jackson, Stevie Wonder, classici del soul e del jazz. Bisogna dire che nel suo caso al talento ha risposto la fortuna: i suoi video diventano virali e oggi tra i suoi fan si contano personaggi come Herbie Hancock e Pat Metheny, che non si fanno scrupolo di definirlo un genio. Dello stesso parere è Quincy Jones, che ha fatto di Collier il suo pupillo.

JACOB COLLIER: ormai star del web, nel 2016 Collier pubblica il suo primo vero disco, il cui titolo richiama il punto d’origine del suo talento (In My Room) e nella cui scaletta sono incluse le due canzoni che gli sono valse la vittoria di altrettanti Grammy Awards: "You and I" (per il miglior arrangiamento a cappella) e "Flintstones" (per il miglior arrangiamento strumentale e vocale). Sul palcoscenico, dal vivo, Jacob Collier riesce incredibilmente a replicare il suo lavoro di videomaker domestico: grazie a un progetto realizzato con l’aiuto del MIT (Massachusetts Institute of Technology) di Boston, realizza un one-man-show audiovisivo in cui le immagini e le linee musicali si sovrappongono allo stesso modo dei generi musicali, jazz, gospel, soul, improvvisazione.

PREVENDITE ON LINE: 20.50 euro intero - 17.50 euro ridotto su www.toptix4.mioticket.it/TCVI/it-CH/events/jacob%20collier/2017-5-19_21.00/teatro%20comunale%20di%20vicenza%20-%20sala%20del%20ridotto

