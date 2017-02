"Jack Rock Party": "Yena" e "Lymph" al CS Bocciodromo di Vicenza

Venerdì 3 febbraio alle 21.30 il CS Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza in via Alessandro Rossi 198 presenta l'evento musicale "Jack Rock Party" con i concerti delle band "Yena" e "Lymph". Dalle 22 alle 23 si esibirà il gruppo friulano "Yena" e dalle 23 alle 24 il complesso vicentino "Lymph". Ci sarà la presentazione dell'agenzia "Jack Rock" con gli eventi in programma e attività di selezione band per il roster con il ritiro di cd direttamente al banchetto. Per tuta la serata food, drinks & birrette a prezzi popolari oltre al "Merch Corner Band". Ingresso libero.

Biografia "Yena": il gruppo, fondato a Udine nel 2014, è specializzato nel genere alternative rock italiano, fondendo le caratteristiche di 5 musicisti con stili diversi. La musica della band abbina "chitarre pesanti e scure" con il gusto melodico e poetico proprio del cantato in lingua italiana. I testi parlano di sentimenti quotidiani, di quella sottile linea tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato che spesso confondiamo nella costruzione delle nostre anime. L'attività live li porta a suonare in importanti festival nazionali come il "Collisioni Festival" di Barolo (Cuneo), condividendo i palchi con gruppi come Punkrea, Destrage, Talco, Plan De Fuga. Nell'estate del 2015 registrano il loro primo EP, registrato e prodotto da Andrea Rigonat, noto chitarrista/produttore della scena nazionale (Elisa, Tiziano Ferro). Da dicembre 2016 sotto la etichetta discografica e agenzia booking "Jack Rock Agency" di Milano. Membri: Matteo Bellotto - Voce; Alessio Tax Tassotto - Voce; Alessandro Piputto - Batteria; Roberto De Bellis - Chitarra; Francesco Corazza - Basso. Etichetta discografica: "Jack Rock Records".

Biogafia "Lymph": il complesso vicentino suona un genere rock/elettronica/alternative. Membri: Vito Licari - Vocals; Giulio Bogoni - Bass & Digital Sounds; Luca Dal Lago - Guitars; Tommaso Dalla Fina - Drums; Andrea Frigo - Live Sound Engineer.

