"Jack Rock Night": live metal "Black Motel Six" e "Fate Unburied" a "La Mesa"

Sabato 25 marzo alle ore 22 il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo da Vinci 50 presenta l'evento "Jack Rock Night" con i concerti live metal dei gruppi "Black Motel Six" e "Fate Unburied" in collaborazione con l'agenzia "Jack Rock". Ingresso riservato ai soci Arci.

Note biografiche sui "Black Motel Six": band romana di groove metal, formata da 5 membri: Steph (voce) -Marco (chitarra) - Emanuele (basso) - Alessio (batteria). Etichetta discografica: "Time To Kill Records".

Note biografiche sui "Fate Unburied": band vicentina di progressive/death metal, formata da 4 membri: Riccardo Babbolin (chitarra e voce) - Francesco Garatti (chitarra) - Davide Polato (basso) - Giorgio Piva (batteria). Etichetta discografica: "Sliptrick Records". Dopo una demo di 4 tracce intitolato "Dehumanized Society" (2012) ed un cambio di formazione, ora il gruppo si prepara ad uscire con il suo primo full-length album, che raccoglie i lavori degli ultimi due anni. Il nuovo disco non possiede una title track, ma tutti i testi si ricollegano alla tematica del "logos greco", legge naturale che governa l'universo, mettendolo in relazione con i comportamenti ed i sentimenti umani. L'album si vuole presentare come un discorso al riguardo, dove la parte strumentale prevale creando ogni volta la giusta atmosfera per riprodurre le sensazioni adatte alla tematica trattata nel relativo testo.

ELENCO CONCERTI