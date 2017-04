"IVY Elisa Tribute Band" al "Big Ben" di Montecchio Precalcino

Sabato 15 aprile alle 21.30 si terrà il concerto del gruppo "IVY Elisa Tribute Band" al locale "Big Ben" di Levà di Montecchio Precalcino in via Vignole 2 con le più belle canzoni della celebre cantante Elisa. Il complesso è formato da: Sara Rossignoli (voce) - Nicola Mele (chitarra acustica ed elettrica) - Filippo Parisotto (batteria) - Giorgio Marzo (synth & piano) - Flavio Saio Agostini (basso). Ingresso libero. Per prenotazioni: 0445.864159.

