"Isolon Festival 2018": tutto il programma

Da giovedì 26 a domenica 29 luglio è in programma la rassegna musicale "Isolon Festival 2018" con quattro giorni di concerti live, grandi danze, attività per i più piccoli, buon cibo e ottima birra artigianale, a Chiuppano nel Parco Oasi Isolon in via Alessandro Rossi.

Ingresso gratuito.

(Foto FaceBook Isolon Festival)

Programma

Giovedì 26 luglio



Arianna Antinori [Live]



______________________________



Venerdì 27 Luglio



The Uppertones [Live]



Per & After Show by :

Steel Wheels [Vinyl Djset]

( Hip-Hop Old School,UK Dub, House Breakbeat, Dubstep, Afro-Beat/Funk )

______________________________



Sabato 28 Luglio



EBM Earth Beat Movement [Live Reggae]





After Show:

Trash Night (Revival 80' 90')



Dalle 17.00 alle 21.00 in "Area Boschetto":

Wavedub Sound System [Reggae Roots, Dub]



Per Bambini:

Dalle 17.00 alle 19.00 > Ludobus con le fate per gioco



Domenica 29 Luglio



Hit-Kunle [Live]

Tropical Rock from Italy!





Nowe [Live]



Dalle 17.00 alle 21.00 in "Area Boschetto":

Wavedub Sound System [Reggae Roots, Dub]



Per Bambini:

Dalle 17.00 alle 19.00 > giochi e letture per bambini/e