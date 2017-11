"Irrenhaus" - Rammstein Cover Band: live metal al "Bollicine" di Schio

GUIDA CONCERTI WEEKEND A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 4 novembre alle 22 al "Bollicine and House of Blues Cafè" di Schio in via Veneto 17 si esibirà il gruppo "Irrenhaus" - Rammstein Cover Band con il loro live metal dedicato al famoso complesso tedesco con una scaletta ricca di contenuti sonori. Dalle 19 cucina aperta con snack, panini e birra. Ingresso libero.

ELENCO CONCERTI