"Io Ti Aspetto Lo Stesso": una canzone per la T.I.N. dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza

COMPOSTA DA FEDERICO SPAGNOLI GIA' AUTORE DI MINA, CELENTANO E ALTRI ARTISTI E CANTATA DALLA MAMMA DI UN GRANDE PREMATURO BARBARA MELOTTO

VENERDI' 17 NOVEMBRE 2017 - DALLE ORE 17:00 - TEATRO SAN MARCO - VICENZA

"Io Ti Aspetto Lo Stesso" è il titolo di una splendida canzone composta da Federico Spagnoli, autore tra gli altri di Mina e Celentano, e cantata dalla mamma di un grande prematuro, Barbara Melotto, che il 17 novembre dalle ore 17:00 verrà presentata in anteprima al Teatro San Marco di Vicenza in occasione della Giornata Mondiale Del Prematuro per raccogliere fondi a favore del Reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

E’ la prima volta che in Italia viene incisa una canzone, che parla di un bambino prematuro e che a cantarla sia proprio la sua mamma. E’ la vocal coach veronese, ma bassanese di adozione, Barbara Melotto che cinque anni fa, ad appena 22 settimane di età gestazionale, ha dato alla luce Edoardo, il quale è sopravvissuto meravigliosamente grazie all'immenso lavoro del personale di quello stesso reparto.

Dopo aver accettato di collaborare ad un progetto di musicoterapia interno alla T.I.N. denominato Ninna Nanna, in cui Barbara aiuta le mamme dei bimbi prematuri a cantare delle dolci melodie ai loro piccoli - studi scientifici dimostrano infatti che la musica e soprattutto la voce materna, stimolano lo sviluppo dei processi percettivi, linguistici e cognitivi del neonato - la stessa, invogliata dal personale medico, si inventa una nuova iniziativa per far conoscere a un numero sempre maggiore di persone la realtà della T.I.N. e soprattutto per raccogliere fondi a favore del reparto.

Nasce quindi l’idea di coinvolgere l’amico e collega Federico Spagnoli, già affermato autore di Mina, che ispirato dalla storia del piccolo Edoardo e dai tanti aneddoti del duro percorso trascorso in reparto, compone di getto il brano “Io Ti Aspetto Lo Stesso” commovente melodia, che descrive l’immenso potere dell’amore di una mamma mentre sostiene e incoraggia il proprio figlio nella sua battaglia per la vita.

Grazie al supporto del Dott. Massimo Bellettato, Primario del Reparto di Pediatria del San Bortolo, dell’Associazione Team For Children Vicenza Onlus e dell’Associazione Culturale Musicale ArteSia di cui Barbara Melotto è Vice Presidente, l’idea si concretizzerà nell’iniziativa del 17 Novembre, quando il brano “Io Ti Aspetto Lo Stesso” sarà presentato in anteprima da Barbara e Federico, sperando che diventi presto un vero e proprio inno in grado di infondere forza e coraggio a tutti i genitori che vivono la difficile esperienza di una nascita prematura e più in generale un Inno d’amore verso i propri figli.

ELENCO CONCERTI