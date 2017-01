"Into The Box": Vicenza Underground Radio

All The Scene Unite - Pronti a precipitare nel mondo underground? Zethone e Claudio Lobo sono pronti a rapirvi per farvi scoprire ogni settimana una nuova storia, nuovi collegamenti e farvi provare nuove esperienze di questo mondo nascosto. Ve ne faranno assaporare ogni aspetto, dalla A alla Z. - Zethone - Zeth Castle - Rapper punto di riferimento per la cultura Nerd in Italia, cantante degli ZeeRex, divulgatore di "Il Trono del Re (Lega Nerd)". - Claudio Lo Bosco - Cantante e chitarrista degli Anima Caribe, chitarrista degli ZeeRex.