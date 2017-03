"Insieme A Te": concerto benefico dei "The Sun" al Palabassanodue

Sabato 11 marzo alle ore 20.30 presso il PalaBassanodue in via Ca' Dolfin 57 a Bassano del Grappa si terrà lo spettacolo "Insieme A Te" con il grande concerto dei "The Sun", una rock band originaria di Vicenza, che si è affermata anche all'estero. L'esibizione a scopo benefico è volta a sostenere le attività per i disabili e i malati con l'Unitalsi. Lo slogan della serata a favore dell'associazione è "Da 110 anni prendiamo per mano chi ne ha bisogno". L'iniziativa, che è promossa dalla Sezione Triveneta dell'U.N.I.T.A.L.S.I. (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) con il patrocinio del comune di Bassano del Grappa, ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per sostenere le attività dell'associazione a favore delle persone diversamente abili e malate oltre al rilancio dei pellegrinaggi soprattutto tra i giovani. Saranno presenti: Riccardo Poletti, sindaco di Bassano del Grappa; Oscar Mazzocchin, assessore alle attività giovanili di Bassano del Grappa; Don Andrea Guglielmi, parroco di S. Maria in Colle; Don Stefano Mazzola, parroco di Santa Croce; Renata Stevan, presidente della Sezione Triveneta dell'UNITALSI; Roberto Maurizio e Gisella Molina, membri del consiglio direttivo nazionale dell'UNITALSI. I biglietti sono in vendita al costo di 10 euro tramite le agenzie Vivaticket e iCona, tramite i punti vendita abilitati e nella sede della Sezione Triveneta a Bassano. Sono previsti posti riservati per disabili, per i quali è possibile contattare la Sezione Triveneta dell'UNITALSI (0424.503859 - segreteria@unitalsitriveneta.it).

Biografia dei "The Sun": complesso rock nato nel 1997 con il nome di Sun Eats Hours. Il gruppo ha avuto successo soprattutto all'estero. A seguito, però, di una crisi avvertita dapprima dal leader della band, Francesco Lorenzi, e che poi ha coinvolto anche gli altri componenti, la band ha dato avvio ad un percorso di rinnovamento che ha portato i 4 artisti ad avvicinarsi sempre più alla fede e al cristianesimo. Sono nati così i "The Sun", che contano numerosi concerti in Italia e in Europa, oltre a uno speciale "Concerto per la Pace" andato in scena il 1 marzo 2011 a Betlemme (Palestina) e all'esibizione di fronte a Papa Francesco in occasione della GMG 2016 a Cracovia. Membri: Francesco Lorenzi (voce e chitarra), Riccardo Rossi (batteria), Matteo Reghelin (basso) e Gianluca Menegozzo (chitarra).

Dichiarazioni di Renata Stevan, presidente della Sezione Triveneta UNITALSI: "Un concerto straordinario che rende protagonisti i giovani, sia perché il gruppo "The Sun" è composto da under 35, sia perché l'organizzazione di questo evento è stata curata dal gruppo giovani della Sezione Triveneta. Un segnale importante di apertura e di valorizzazione – aggiunge Stevan - delle nuove generazioni all'interno della nostra associazione con un fine molto importante che è quello di raccogliere fondi per sostenere le molteplici attività dell'UNITALSI al fianco di chi è più fragile e in particolare delle persone con disabilità e i malati. Sono sicura – conclude la presidentessa - che ancora una volta che gli amici Unitalsiani e non solo sapranno rispondere con generosità partecipando a questo appuntamento che oltre a un momento di musica è anche l'occasione per sperimentare quella misericordia auspicata da Papa Francesco".

