“Indiesciplinata”

Rassegna di musiche indipendenti al teatro Busnelli



Primo appuntamento:

Venerdì 11 gennaio ore 21



☛ LA NOTTE DELLE STREGHE (slow-core, folk | da Bologna)



La Notte Delle Streghe è il progetto solista di Marco Degli Esposti (già Great Northern X). Si tratta di un progetto di cantautorato folk “rumorista” italiano, i cui brani sono stati scritti da Marco e arrangiati da Marco con la collaborazione di Stefano Bortoli. Il primo disco “Storie di Via Togliatti” (in uscita a ottobre 2015) è stato registrato dallo stesso Stefano presso La Falegnameria Studio a Pegognaga (MN) fra Giugno e Luglio 2015. Sono 8 tracce che raccontano le vicende attorno a Via Togliatti, a Bologna, fra amore, prostituzione e morti bianche. Alle registrazioni, oltre Marco (chitarre acustiche, chitarre elettriche, piano elettrico, basso, synth) e a Stefano Bortoli (chitarre elettriche, chitarra acustica, fender Rhodes, Synth) hanno partecipato Simone Angelici (Batteria), Maria Roveran (voce ne “La Notte Delle Streghe”) , Diego Mantovani (Batteria), Paolo Tromba (Mellotron) e Mirco Chiavelli (Synth ne “Il Fuoco”). Nell’autunno del 2017 iniziano le registrazioni di “Klondike”, il nuovo lavoro che vedrà la luce nell’autunno di quest’anno, a ottobre 2018. Il disco è prodotto e registrato sempre da Stefano Bortoli presso la Falegnameria Studio di Pegognaga (MN) anche se alcune tracce sono state registrate da Marco fra California e Oregon nel novembre 2017. Nel disco hanno suonato oltre a Marco e Stefano, anche Elena Pagliani (basso) Diego Mantovani (batteria) e Antonette Goroch (Voce).





☛ Opening act di REDIMEN

Un fanciullo dedito al cantautorato low-fi grunge, chiuso in una bolla semi-acustica.





☛REBBBEL

Progetto solista di Eleonora Busato, voce e chitarra di Wind & the North, duo indie/alternative di Vicenza. Rebbbel ripropone in acustico alcuni pezzi di W&tN, qualche cover e qualche pezzo inedito, sempre secondo le sue influenze indie/folk e secondo il sound sviluppato negli ultimi due anni da Wind & the North.



​ Sì ci saranno anche delle birrette.





Organizzazione a cura di Dedalofurioso

direzione artistica di Marco Artolozzi