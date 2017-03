"Incredible Machine": live rock anni '70 al "Vinile Club" di Rosà

In occasione dell'evento musicale "Hippies Celebration: Peace & Love", sabato 4 marzo dalle 22.30 alle 4.30 la discoteca "Vinile Club" di Rosà in via Capitan Alessio 92 organizza il concerto live con la band bassanese "Incredible Machine" per una serata rock anni '60-'70 in stile hippie. A seguire Angel & Zanna dj set con sonorità "flowers" a ritmo di rock e spirito libero. Prezzi: 3 euro fino alle 23 - 5 euro dopo le 23. Infoline: 347.1601429 (dalle 10 alle 19 tutti i giorni).

