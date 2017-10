"InCoro 2017": rassegna di seminari e concerti per coro al Vicenza Time Cafè

Per il mese di novembre 2017 il Vicenza Time Café intende ospitare InCoro 2017. Il percorso 2017 coinvolgerà 4 cori e i loro direttori. Dal folk al pop è una rassegna che vuole essere un’opportunità per incrociare percorsi, visioni, modi diversi di vivere e cantare in coro attraverso due piani di proposta: seminari e concerti. Per 4 settimane, infatti, un’attività seminariale introdurrà il concerto, che verrà offerto ogni venerdì.

I seminari saranno 4 incontri di circa 2 ore, a cura dei 4 direttori dei cori invitati, in cui saranno proposti elementi di storia, cultura e tecnica canora. Appuntamenti che, aperti a chiunque sia interessato, consentiranno di allargare la sensibilità e la cultura rispetto al canto corale. Di seguito, i concerti.

I 4 cori, dalla poetica varia ma comunque improntata ad una radice popolare, offriranno al pubblico un vero e proprio excursus storico del canto corale in 4 venerdì, dal 3 al 24 novembre.

ELENCO CONCERTI